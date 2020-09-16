台中市政府建設局長陳大田被爆料，濫用公務車，陳大田認為使用符合規定，雙方各說各話，宛如羅生門！民進黨市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤指出，整個事件黨亟需政風等相關單位調查釐清真相，希望市長盧秀燕立即解決政風處長爭議避免意氣之爭。

台中市政府政風處長人選未決？邱素貞說，政風單位主要業務防貪查弊，公務員涉濫用公器公物，屬於政風單位業務職掌工作範圍，對於違規事項，應作行政調查；法務部任命詹政曇擔任台中政風處長，但市長盧秀燕拖延許久遲不佈達，讓詹政曇遲遲沒辦法上任。這越看越不像是盧市長說「像極了愛情」？像極勾心鬥角的懸疑劇。

邱素貞、蕭隆澤說，近日建設局長陷入公務車接送家人出遊的「公器私用」疑雲重重，盧市府團隊民調向來低迷，市政問題一籮筐，相關調查必須明快；盧市長卻拒絕中央所派政風處長到任，連廉政署派副署長親往溝通都吃閉門羹，甚至將新任處長詹政曇多次「請出」市政會議，也讓人不禁質疑政風處長若要選擇自己屬意人選，豈不是「球員兼裁判」，如何讓市民信服能夠防貪查弊、中立嚴謹來監督台中市政。議員們希望盧秀燕三思，避免意氣之爭。

陳淑華、謝明源認為，市長盧秀燕不讓政風處長就任視事的心態可議，畢竟政風處掌理公務員廉政事務，市府如果遲遲無法讓政風處長就任的事情落幕，會導致政風業務無法順利進行，公務員施政恐有偏差，造成市府公務員官箴紊亂，非市民之福。

(中時 )