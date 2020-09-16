內政部預告修法，讓機車停車格退出人行道。交通部長林佳龍認為，在人行道還是以行人為主。林佳龍也以過去擔任台中市長的經驗說，停車需求方面，每減少一格，可在停車場、戶外停車格同步增加，給機車族有停車的空間。

林佳龍說，人行道顧名思義，以行人能安全自由行走，過去有混亂的狀況，內政部願意重新檢討交通道路設計標準、加以落實，這涉及到跨部會中央和地方政府各單位，交通部也會會同內政部一併來檢視，特別是弱勢者，像老弱婦孺、推輪椅等有行的人權，不至於走在馬路上，險象環生，造成很多事故悲劇。

林佳龍說，同時要提供足夠的停車空間給機車族，機車也有交通的人權，行人也有，在人行道還是以行人為主，至於停車空間，這些年來，不管是興建停車場、路外機車格都應一併規劃，才不會在執法上遇到困難。

相關配套措施的時程？林佳龍說，這是由內政部預告相關人行道設置標準，涉及道路交通處罰條例，也會一定檢討，會跟內政部協調，一併來推動。

林佳龍也以過去台中市長的經驗，每減少一個人行道上機車的停放，不管是停車場或戶外停車格都會數量增加，既保障行人的安全，也給機車族有停車空間。

至於北車大廳近來又被坐爆，多數民眾都沒有戴口罩，恐成防疫破口？林佳龍說，會再來了解，有要求同仁加強宣導維持社交距離，若不能維持社交距離，一定要戴口罩。

(中時 )