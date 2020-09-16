建商踴躍推案，土地庫存嚴重不足，高雄市政府地政局16日標售土地12標，吸引高達70封標單競逐，最後全部脫標，其中最熱門的岡山1006.54坪「住三-1」土地，搶標者達16標，最後由隆大營建以總價5.21億元，溢價達56.78％，打敗其它15位對手。

16日的土地標售，最受矚目的，就是位於捷運紅線南岡山站的87期重劃區1006.54坪「住三-1」建地，每坪底價33.05萬元，總價約3.32億元，最後由隆大營建以每坪51.83萬元、總價5.21億元，脫穎而出，溢價率高達56.78％。

這個標號為第8標的土地，這次為抵費地標售創下3個第一，溢價最高達56.78％、總價最高約5.21億元、投標參與的標封最多，達16標。

其中，與得標的隆大營建出價第接近的是藏信建設，出的總價約5.05億元，二者只差1,600萬元，藏信這家來自台北的建商，與藏美、藏真和藏善建設的大股東有重疊，此次由郭姓人士代表出馬。

競逐第8標的，可說是全台各地的精銳盡出，包括京成建設、台灣金聯資產管理公司、友友事業、三發地產、達麗、雄崗、利融、以及龍騰等。

(工商 )