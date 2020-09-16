南投某民宿業者遭惡搞，入住房客竟拿滅火器亂噴，地板、榻榻米上都是白色粉末。（圖／翻攝自爆料公社）

房客惡搞！民宿悲慘畫面曝光，業者爆氣：台灣人的素質？（圖／翻攝自爆料公社）

太惡劣了！南投某民宿遭客人用滅火器亂噴地板、破壞房間的家具、垃圾廚餘亂丟，事後業者想聯繫客人，但對方竟不接電話，也不回訊息，讓民宿員工忍不住痛批，別再說都是外國來的破壞了，台灣人的素質也沒好到哪裡去。

南投某民宿業者在「爆料公社」上表示，13日接待一組客人入組，待隔天退房後，民宿員工進入房間打掃，竟發現房間像是被轟炸過一樣，地上被用滅火器亂噴，房內附的家俱也被破壞，嘗試聯繫客人，對方整天都不接電話，也不讀不回訊息。

民宿業者氣的直接公布監視器畫面，只見一位房客拿起滅火器就朝地上狂噴，噴完後還用腳去撥弄粉末，同行的旅客竟也都沒出面制止，就在旁看著，好像不覺得這樣的行為有何不妥！

民宿業者指出，這群客人還將桌子拆了、煮完的鍋子就扔在外面桌上、沒吃完的食物也亂丟、滿桌滿地都是啤酒瓶，且旁邊明明就放著垃圾桶及回收桶，但卻連丟進去都不願意，根本就是「惡意破壞」。負責打掃的民宿員工也更直呼，「這就是素質？別再說都是外國來的破壞了，台灣人也沒好到哪啦！」

民宿業者也說，由於聯絡不上對方，只盼能透過公社的力量一吐怨氣，兩支被玩光的乾粉滅火器，還有榻榻米的清潔費用，希望這些故意搞破壞的房客能出面處理。

入住南投某民宿後，房客竟亂丟垃圾、破壞家具，讓業者爆氣轟，台灣人的素質？（圖／翻攝自爆料公社）

南投某民宿業者遭惡搞，入住房客竟拿滅火器亂噴，地板、榻榻米上都是白色粉末。（圖／翻攝自爆料公社）

惡意破壞民宿拿滅火器亂噴。（爆料公社）

(中時新聞網)