有了外送平台後，現在足不出戶，也能在家享受美食，方便許多，不過這也衍生出許多問題。在中國大陸浙江諸暨市的張姓男子，日前使用外送平台，卻讓他十分不愉快。他表示，當日家人想要吃消夜，便提議點外送，卻沒想到吃到一半時，覺得嘴裡有異物，吐出後卻讓他十分驚嚇，那是一個使用過的「保險套」，上頭還打了一個死結，噁心感瞬間湧上，十分噁心。

據綜合陸媒報導，本月12日張姓男子晚間返家飢腸轆轆，便使用外送平台叫餐，花了39元人民幣（相當於台幣167元），待餐送至家裡後，他先是吃了一口，便到房裡休息了，剩下的則留個給家人吃，但沒想到過不久卻傳來妻子放聲尖叫的聲音。

張男奪出房門一探究竟，卻發現12歲的孩子在馬鈴薯裡發現一個塑膠物，仔細一看竟然是保險套，而且還是使用過的，上頭還打有一個結。這感受讓他們一人都感到十分噁心，他表示「用過的不會有這樣的結」，拍照存證後，隨即將剩下的餐點也一併丟去。

事後張先生向店家反映，要求對方給個交代，豈知，對方看過照片卻回應「這根本不是保險套，只是一個塑膠氣球。」誇張的說詞還在後頭，店家說道「他到目前為止，從未使用過保險套，壓根不曉得保險套長怎樣。」因此張先生也循線找到該名外送員，而對方指出自己當初從店家接過餐點後，隨即就送往張先生家中，並未打開過，而保險套到底從何而，相關人士也已介入調查。

(中時新聞網)