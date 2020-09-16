外媒報導，消息人士透露英國政府可能為輝達（Nvidia）向日本軟銀收購晶片設計大廠安謀（Arm）的交易設下條件。

消息人士表示，英國政府不太可能阻止這項交易，但考慮提出附加條件，其中包括要求輝達保留約3,000名安謀的英國員工，以及保留安謀在劍橋的總部。消息人士表示，英國政府可能在兩個月內，決定是否對該交易祭出任何限制措施。

英國首相強生發言人James Slack此前表示，英國政府正在調查這項交易，安謀對英國的經濟貢獻很大，政府不希望這樣的情況改變。《金融時報》日前報導，英國政府可能以國安疑慮為由，介入這項交易。

輝達在宣布斥資400億美元從軟銀手中收購安謀之後，立即宣布將保留安謀在英國的總部，並將在英國設立另一個以人工智慧為重心的據點，但又表示這些主張都不具有法律上的約束力。

此前安謀的共同創始人Hermann Hauser痛批這項交易「對劍橋、英國與歐洲而言，絕對是一場災難」，他主張輝達收購安謀，將改變安謀晶片設計業務的獨立性，並加劇英國的就業問題，甚至可能加深英國經濟對美國的依賴性，他在英國發起「拯救安謀」（Save Arm）的請願活動，並強力呼籲英國政府出手干預。

(時報資訊)