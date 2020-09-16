亞系外資針對台塑化出具最新研究報告指出，台塑化(6505)烯烴事業將一路好到年底，煉油事業到2021年將會有回溫契機，維持目標價在83元、評等持有。

亞系外資指出，今年因為大陸的洪水和長期印度的雨季，也將帶動明年塑化市場需求，但因為肺炎衝擊的關係，航空燃油的需求仍然不樂。

8月OPEC原油減產配額為770萬桶/日，但部分OPEC國家需擴大減產，使 8、9 月OPEC減產數量可達885萬桶/日，原油供給數量持續受到控制，但解封後的歐洲及印度疫情加劇，導致終端油品需求復甦趨緩，使油價保持區間盤整，雖然近期全球新冠肺炎疫情嚴峻，但疫苗可能於今年底或明年初問世，加上聯準會保持寬鬆貨幣政策，使油價難以大幅下跌，預期油價仍維持區間盤整。

至於烯烴市場，亞系外資指出，目前需求情況優於預期，主要是受到聚乙烯(PE)與防護裝備相關的需求，以及美國颶風導致當地生產中斷，強勁的烯烴市場將持續到2020年底。

由於近期美國石化廠受颶風影響，石化產品供給減少，現貨價格大漲，帶動亞洲價格上漲，且下游需求穩定，加上輕裂廠進入集中定檢期，供給較吃緊，輕裂廠持續正常獲利。

至於台塑化路易斯安那州部分，亞系外資指出，台塑化的RDS＃2在今年7月工安意外已關閉，根據公司管理層的說法，最早要到明年第三季才能恢復功能，且目前在拓建的部分，因為疫情關係，也將出現遞延，維持目標價在83元、評等持有。

(時報資訊)