小鬼、小豬過去同台畫面已成追憶。（圖／中時資料照片）

【現場直播】「小鬼」黃鴻升驚傳過世 住家現場最新畫面 ｜2020.09.16

外號「小鬼」的藝人黃鴻升今(16日)突傳身亡，在北投三合街一段的住宅被發現遺體，大體已呈屍僵反應，享年36歲，稍早媒體求證經紀人，對方已證實，之後會公開死因，《中時新聞網》將持續更新。

小鬼在念高中時期就被相中參加電影《藍色大門》選角，雖然最後沒參加電影演出，但被星探看中，進而推薦出道，2002年他以藝名「小升」在兒童節目《下課花路米》主持，後來與陳柏霖和遠藤章造組成團體「HC3」進軍歌壇，之後又和「Junior」韓宜邦、「綠茶」林埈永另組「丸子」三兄弟團體出道，卻因綠茶退團，最後丸子也解散。

2006年小鬼入主《娛樂百分百》和「小豬」羅志祥合作主持，兩人原本情如兄弟，之後卻漸行漸遠，5年前傳出小豬不滿小鬼原因，是小鬼曾在廁所說小豬壞話，批評看上小豬的女生都比較膚淺，兩人才因此種下心結。先前羅志祥因和周揚青分手風波惹議，問小鬼回應，他只淡然表示已經沒有羅志祥手機號碼，「任何人都不需要去過問，不管是朋友或家人，不需要去過問或批評」，給兩人交情留下最後「溫柔」。

黃鴻升之所以取名為小鬼是導演鈕承澤所取，據知是小鬼當時在偶像劇《半成年主張之搞個自由式》中的角色名稱，之後便沿用成為藝名。而小鬼過去念華岡藝校時曾與楊丞琳交往，兩人分手後還是好友，常互相力挺站台，被讚最好前任，4年前小鬼和「天氣女孩」妞妞傳緋聞，但戀情3年就告終，今年6月小鬼被拍「啦啦隊女神」吳函峮（峮峮）熱戀，男方多次進入女方香閨，舉止小心翼翼。

(中時新聞網)