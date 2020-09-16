衛福部長陳時中曾表示，台灣開放美豬進口是為換取一個國際地位，遭台北市副市長黃珊珊轟，「政策不能像月亮，初一十五不一樣」。陳時中對此回應表示，月亮初一十五本來就不一樣，「我也不是月亮」。國民黨台北市議員游淑慧則諷刺表示，人終歸是人，會自滿、被誘惑、動心，會為保官位、為更上層樓而「意亂神迷」，她更表示「一頭豬看透一個人」。

黃珊珊日前發文指出，台灣人其實很善良，若能在外交空間有所突破，有一個確實的外交地位，多數民眾在三管五卡的管控下，也會樂意與政府站在一起。因此，她說執政很簡單，說到做到而已。「尤其，政策不能像月亮，初一十五不一樣」。這番話被認為暗諷陳時中的開放美豬政策，以及提高台灣國際地位的說法。陳時中被問及此事時表示，「月亮當然初一十五不一樣，那當然我不是月亮，我們是根據有多少事證講多少話，還是要強調，沒有食安就沒有開放（美豬）」。

游淑慧則在臉書撰寫「當神時中變成幹話王」一文。她表示，一塊台北市長的大餅，放在前面；一個神級的滿意度，嚐過滋味。「人終歸是人，會自滿、被誘惑、動心，會為保官位、為更上層樓而『意亂神迷』」。

游淑慧感嘆表示，在開放美國萊豬議題上，全民就見證神時中轉型為幹話王。進口含瘦肉精的美豬，他說是為了交換國際地位；被要求身先士卒的吃萊豬，他說自己有三高；只有個位數的小明案例，他冷血說國籍自己選的；美國衛生部長免隔離，他也能硬拗「和他一樣重要就可以不用隔離」。游淑慧表示，只能說「一頭豬看透一個人」。

(中時新聞網)