國民黨原擬由前立法院長王金平率團出席海峽論壇，但因央視主播「求和說」而取消，前國民黨代理主席林榮德也表態不去。民進黨立委鄭運鵬今日表示，國民黨對於兩岸關係的心理非常脆弱，一方面怕中國不眷顧國民黨，國民黨未來就沒希望，一方面又怕此時參加海峽論壇，國人不能接受被當細漢。

鄭運鵬指出，過去一再強調兩岸關係要對等尊嚴，就是要政府對政府。長期以來，國民黨自己私設管道，繞過政府與中國私下溝通，中國也略施小惠圖利國民黨，所以中國對台灣的承諾一向不是對台灣政府或全體國民，而是圖利國民黨，這是國民黨掉進去的陷阱。

鄭運鵬說，中共對國民黨一直就是養套殺，先給國民黨很多優惠，再把你套住後，關鍵時刻就殺來吃。這次海峽論壇就是很明顯的例子。

鄭運鵬認為，中國把國民黨當小弟看，求和說、不願意道歉，儘管如此，國民黨在正式發言說不用政黨形式出席，還是給了中國一個面子。國民黨被套住了不自覺，自己心理脆弱，經不起台灣人民檢驗，禁不起被中國放生。

鄭運鵬表示，國民黨要認真思考與兩岸關係的定位，抱殘守缺只靠中國圖利的國民黨，在台灣是走不下去的。

(中時 )