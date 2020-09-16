蘋果與星國合推Apple Watch健康計畫 13:592020/09/16 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘋果宣布與新加坡政府展開2年的合作計畫，協助該國人民透過智慧表Apple Watch擁有更健康的生活，此亦為蘋果首度與政府推出此類方案。星國政府將提供獎金給參與健康活動的民眾。 新加坡人民若要參加必須擁有Apple Watch，透過一款名為LumiHealth、預計10月上架的的iPhone應用程式註冊，活動最高獎金達380新加坡幣（約合280美元，新台幣約8,280元），內容包括冥想、走路、游泳、提升睡眠品質、公共健康活動等。 (工商 ) #蘋果 #Apple #Watch #擁有 #健康活動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘋果與星國合推Apple Watch健康計畫 13:592020/09/16 財經 必備Apple Watch 新加坡與蘋果合作推動2年國民健康促進計劃 10:152020/09/16 科技 Apple Watch心電圖、心律功能被閹割 食藥署證實蘋果公司已申請 15:042020/09/16 生活 蘋果推出訂閱服務套餐Apple One 台灣也支援 03:112020/09/16 科技 蘋果發表第8代iPad 搭配A12晶片支援神經網路引擎 03:372020/09/16 科技 蘋果掀TWS熱潮 美律、昇佳電樂 04:102020/09/16 證券．權證 《國際產業》軟硬齊發 蘋果新品發表還缺iPhone 12 09:262020/09/16 財經 《國際產業》首開先河 蘋果錶與新加坡結盟 14:492020/09/16 財經 比亞迪代工蘋果新iPad 股價揚 04:102020/09/16 全球財經 Apple Watch Studio在台推出 可直購訂製款手錶及錶帶 11:592020/09/16 科技 財經熱門新聞 7奈米慘爆！美晶片廠肥單 台積電獨吃仍是謎 - 即時 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 財經 狂人川普變小孬孬 美加關稅戰1個月就收兵 - 財經 Fed今晚公布報告很誘人 專家：黃金狂牛續衝 - 財經 川普堵死華為 為何台韓廠乖乖聽話？英媒爆2大原因 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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