蘋果宣布與新加坡政府展開2年的合作計畫，協助該國人民透過智慧表Apple Watch擁有更健康的生活，此亦為蘋果首度與政府推出此類方案。星國政府將提供獎金給參與健康活動的民眾。

新加坡人民若要參加必須擁有Apple Watch，透過一款名為LumiHealth、預計10月上架的的iPhone應用程式註冊，活動最高獎金達380新加坡幣（約合280美元，新台幣約8,280元），內容包括冥想、走路、游泳、提升睡眠品質、公共健康活動等。

(工商 )