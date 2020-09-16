高雄新興區有一棟大樓KTV傳出脫衣陪酒，高雄市政府警察局新興分局，近期大動作前往掃黃，昨15日推開包廂時，目睹脫衣陪酒小姐正在「洗面奶」，當場將在2處包廂查獲的5名消費男客與9名女服務生全部帶回。

新興分局接獲檢舉新興區和平一路一處大樓KTV從事脫衣陪酒，分局規劃2次探訪勤務，就在15日深夜時機成熟，持高雄地院搜索票進入查緝。

豈料，一打開包廂門不但聽見動滋的音樂聲響放得超大聲，女服務生更是全裸秀舞，跨坐在男客身上「洗面奶」，男客人更是「用手」洗奶，

警方當場逮捕顏姓負責人、一樓把風人員、會計、幹部及少爺服務生等8人，並通知營登負責人到案，同時查扣營業所得11萬400元、小姐檯單紀錄、員工打卡單、無線電、監視器設備等證物，全案計查獲1件23人，現場負責人等9名員工訊後依妨害風化移送高雄地檢署偵辦，9名女服務生依違反社會秩序維護法裁罰，5名消費男客訊後飭回。

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(中時新聞網)