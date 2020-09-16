統一獅今（16）日再戰樂天桃猿（Rakuten Monkeys），延續前役的洋投對決，獅隊今推出右投的泰迪鎮守主場，迎戰桃猿隊左投曼恩。

泰迪戰績2勝0敗、自責分率5.17，下半季來到獅隊後3場比賽的自責分率偏高，不過拿下2勝保持不敗。上周對富邦悍將主投6局飆7K、無失分，是一場優質先發，堪稱目前的代表作。

泰迪對戰樂天成績稍嫌失色，9.2局自責分率高達8.38，4日遭朱育賢雙響炮和陳俊秀3分炮襲擊，是大量失分的主因。如何拿出壓制富邦悍將的水準對樂天複製貼上，是泰迪能否延續連勝的關鍵。

曼恩戰績0勝0敗、自責分率3.60，上周「開箱」對中信兄弟，主投5局、失3分（2分自責分），但送出10次三振，內容不俗，卻因本壘攻防紛爭焦點受到轉移。今天是他首次對戰統一獅，面對主力大都是左打者的獅隊，曼恩的K功能否奏效，值得再觀察。

(中時 )