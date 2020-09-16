國際鎳價近來一度波動，本周逐步回穩，回到每公噸1.5萬美元以上；不鏽鋼價已連五漲，若本月均價維持在1.5萬美元以上，將有利於10月的盤價走勢可持穩，甚至挑戰連續第六個月漲價。

之前LME鎳價每公噸一度漲到近1.57萬美元後，反向劇跌到1.47萬美元左右，近日又回漲到1.5萬美元以上。LME期鎳周二收在每公噸1萬5198美元，小跌76元。不鏽鋼上游廠認為，若本月底前，國際鎳價能站穩在1.5萬美元，甚至回升，將有利於10月的盤價走勢。

在鎳原料成本高漲帶動，上游煉鋼大廠燁聯(9957)本月的新盤價持續開高，內銷300系不鏽鋼每噸大漲5000元，漲幅擴大且連續第五個月調漲。

國際鎳價每公噸漲破1.5萬美元，創二年多來新高，帶動燁聯9月的內外銷盤價均開高，內銷300系不鏽鋼熱冷軋每噸大漲5000元，另外400系也漲1000元；外銷同步大漲，300系不鏽鋼熱冷軋每噸大漲180~200美元，400系產品也漲30~40美元。

伴隨著LME鎳價自第二季以來持續走揚，燁聯自5月至9月已連5個月漲價，累計內銷300系熱冷軋每公噸共計調漲11,500元；在外銷價格部分，5月漲60~80美元，6月漲0~30美元，7月漲30美元，8月續漲80~100美元，9月更大漲180~200美元。另一大廠唐榮(2035)本月盤價也是5連漲，漲幅亦同步。

(時報資訊)