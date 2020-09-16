台灣總人口負成長時代正式宣告來臨，過去新北市在房價飆漲的年代中，不少民眾認為房價過高，人口呈現淨遷出的狀態。但近年來房價修正後，價格轉趨合理，再加上大量重劃區的開發，及重大建設陸續到位，形成一股強勁拉力，讓許多民眾再度回流，使淨遷入人口終於由負轉正，在台北市房價所得比維持高檔，且土地開發飽和的情況下，新北市的淨遷入人口有機會持續成長。據新北市政府民政局資料，盤點淨遷入人口排名前十名行政區，其中排名第一的為林口區，排名第二的行政區是淡水區，汐止區則是以近2千人的淨遷入人口排名第三。

新北市自107年起，淨遷入人口由負轉正，並在108年達到近2萬的淨遷入人口，而今年1-8月淨遷入已達9141人，預估今年全年有機會突破1.3萬人，顯示新北市因就業、交通與生活機能優勢，仍具有強大的人口拉力。

觀察人口淨遷入的行政區可以發現主要有三個優勢，一是捷運、二是重劃區、三是地段，有題材、地段好的行政區，通常都能吸引人口進駐，當然，交通愈是便利的地區，房價也相對較高，謝志傑指出，台北與新北是共同生活圈，許多民眾都是台北、新北兩地通勤，因此交通便利程度便成為影響房價的關鍵因素。在淨遷入人口排名前十行政區的房價中，基本上可以分為三個部分，首先是新店、蘆洲、土城及新莊的3字頭房價，算是新北市的第一環，生活機能也相當豐富，加上捷運線加持，交通便利，通勤時間多在半小時以內，吸引民眾進駐，其中以新店區房價每坪36.7萬奪冠。

再來是房價2字頭的林口、淡水、五股、汐止及三峽等行政區，謝志傑說明，上述行政區除了汐止區之外，皆與北市距離較遠，通勤時間較長，房價也較為親民。而汐止區雖距離北市較近，但尚未建置捷運路網，僅能依靠火車、公車或是自行騎車及開車，交通機能相對較為弱勢，對於沒自有交通工具的民眾較為不便。

最後則是房價1字頭的鶯歌區，謝志傑表示，以鶯歌區的地理位置來看，其實距離桃園反而比較接近，雖說未來有捷運線將開通，但通車後實際的通勤至台北市的時間，恐還是需約1小時以上，因此房價最為親民。

(時報資訊)