據頂新和德文教基金會今天公布調查指出，在今年受到疫情衝擊的社福團體中，有8成5認為此波疫情造成的衝擊相較2003年的SARS、2008年金融海暴都更嚴重，還有7成社福團體被迫中斷或暫停服務，頂新和德文教基金會已捐助逾5000萬元、協助40多個社福團體紓困，呼籲更多人持續支持社福團體。

據調查指出，疫情受到最大的影響為「義賣收入」，逾9成社福團體受到衝擊，有7成社福團體因為經費不足被迫中斷或暫停部分服務，逾5成的社福團體認為疫情造成的傷害需要1年以上才能回復，也有1成5的社福團體認為可能數年內都無法回復。

其中，受頂新和德文教基金會捐助的花蓮老人暨家庭關懷協會執行長蔡智全表示，平時提供包括老人送餐、急難救助外，也會在老人的每年生日送上鮮花、蛋糕為他們慶生，未料受到疫情影響，讓平時就靠小額捐款的他們受到衝擊。

白永恩神父基金會執行長宗景宜表示，主要接受嬰兒、長者安置，受到疫情影響，除了捐款減少之外，親屬無法探視、志工難以進入協助院民，使人力負擔大增；樂山教養院院長張嘉芳提及，捐款減少之外，院生也難以理解為何無法返家，人力負荷大增，近期也有2名工作人員接連離職。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，為了帶動民眾關心社福團體困境並申出援手，今天推出「公益共好包」，希望呼籲更多民眾捐款，一起成就公益、共好理念，助他們度過疫情難關，捐款可洽頂新和德文教基金會官網。

(中時 )