蘋果最新宣布推出Apple Watch Series 6，新增血氧濃度測量功能，15秒就可掌握氧氣輸送與心臟健康情況，蘋果甚至要與專家合作，從血氧數據找出與新冠肺炎的關聯性。然而食藥署「醫療器材及化粧品組」科長傅映先今（16）日指出，依藥事法均須申請查驗登記才能使用，該產品相關功能在台依法無法使用。

傅映先說，第一，若產品涉及診斷、預防疾病等，就是醫療器材範疇，必須取得醫材許可證，然而蘋果公司在台並未申請，因此無法在國內使用，一旦蘋果在國內開通該功能，將觸犯藥事法，未經核准擅自製造或輸入醫療器材者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。

傅映先接著說明，其次，若蘋果公司在台若想將民眾的血氧數據拿去分析運用，須另行申請變更登記，食藥署將串聯法務部（個資法主管機關）、衛福部（人體研究法主管機關）等部會，跨部會審查才行。

(工商 )