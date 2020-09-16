自行調適與智慧運算的全球領導廠商賽靈思（Xilinx）宣布推出T1電信加速器卡（T1 Telco Accelerator Card），專用於5G網路中的O-RAN分散式單元（O-DU）和虛擬基頻單元（vBBU）。T1加速器卡是透過已在5G網路中部署且經現場驗證的賽靈思晶片和IP打造而成，是目前唯一能同時執行O-RAN前傳協定，又能提供L1卸載的多功能PCIe外型規格板卡透過其先進的卸載能力，T1加速器卡能大幅減少系統所需的CPU核心數量。此外，與市面上其他解決方案相比，T1還使O-DU能夠提供更好的5G效能與服務，同時降低總體系統功耗和成本。

O-DU和vBBU解決方案為廣泛的5G虛擬化服務提供了開放的標準平台，其需求也因此迅速增長。T1加速器卡是一種小型單插槽卡，可以插入標準x86或非x86伺服器中，以實現5G虛擬O-DU平台所需的即時協定處理效能。此外，它還減輕了線路速率和運算密集型功能的負擔，這些功能包含使用強化的LDPC和Turbo編解碼器進行通道編碼和解碼、速率匹配和解除匹配、HARQ緩衝區管理等，從而釋放處理器核心以執行其他服務，實現真正的虛擬化。

T1加速器卡透過生態系合作夥伴提供包含O-RAN前傳和5G NR L1參考設計的統包解決方案（turnkey solution），以及使營運商、系統整合商和OEM能夠快速上市的預驗證軟體，以簡化5G的部署。

與沒有進行加速的同一伺服器相比，關鍵通道編碼功能從CPU卸載到T1加速器卡的速度最高可提升45倍，解碼傳輸量則提高23倍。同時，使用T1加速器卡能減少CPU核心的使用，進而降低系統成本和總體功耗。此外，對於O-RAN前傳終端，它可以透過其50 Gbps的光纖埠，以100 MHz的OBW處理5G NR 4TRX的多個扇區。前傳和L1頻寬彼此匹配以實現最佳可擴展性，想要搭建越多塔台，就要在伺服器中增添越多的T1加速器卡。

賽靈思有線與無線通訊事業部（Wired and Wireless Group，WWG）行銷副總裁Dan Mansur表示，網路虛擬化和O-RAN的趨勢為賽靈思T1電信加速器卡帶來絕佳機會，以推動標準網路解構的下一步，並且使我們能擴展至5G市場的各個層面。賽靈思在硬體、IP和軟體等方面都與我們的產業生態系合作夥伴緊密合作，引領5G O-RAN網路的創新與實踐。

OMDIA固網和行動基礎設施實踐負責人Daryl Schoolar表示，隨著5G基礎設施投資持續成長以支援更高頻寬的新服務，能夠更佳地滿足系統加速，以因應規模和頻寬需求不斷增長的解決方案至關重要。隨著營運商對O-RAN和虛擬化的興趣與日俱增，賽靈思T1電信加速器卡是一個令人讚嘆的解決方案，不僅適時滿足了此一需求，亦同時推動邊緣的軟體和服務等重要領域的發展。

VVDN（北美）業務副總裁Saurav Gupta表示，我們很高興能與賽靈思緊密合作，共同開發其T1加速器卡。賽靈思擁有業界首屈一指的可靈活應變晶片，這為VVDN在前傳和L1卸載解決方案上打造引領業界的5G IP提供了最佳基礎。

Mavenir無線電接取事業部資深副總裁暨總經理Mikael Rylander表示，Open RAN是電信領域發展的新方向，藉由多元的企業和解決方案提供真正的創新。賽靈思電信系列的加速器卡為5G Open RAN增添一款強大的解決方案，提供與多種O-RAN設備之間可相互操作的硬體調適性。

Nokia邊緣運算平台負責人Pasi Toivonen表示，賽靈思在資料加速器市場擁有豐富經驗，我們很興奮能看到他們擴展到5G電信加速器卡領域。Nokia的機體設計團隊非常期待與賽靈思持續合作，為不斷成長的5G市場帶來令人振奮的新選項和新功能。

賽靈思T1電信加速器卡已正式推出，並向全球客戶提供樣品。預計將於2021年初開始量產。

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