汪東城（大東）今（17日）推出睽違3年的新歌〈捨近求遠〉，日前福茂唱片發出Teaser預告，在網路大大暴動，有別於大東一貫的熱血搖滾曲風，這次搖身一變紳士風，深情演唱〈捨近求遠〉展現純愛真摯的一面，他也說詮釋這首歌時「有濃濃的情感」，也招供現實生活中也有類似的情形，並表態感情往往需要天時地利人和，至今自己仍未「開花結果」，但他覺得「過程是種累積，比較重要」，還語氣一轉豪氣說：「你們就儘管嘲笑我吧，我無所謂！」並點出自己很願意為愛「捨近求遠」的感情觀。

汪東城說：「愛情沒有捷徑，真的喜歡上一個人，繞遠路犧牲也在所不惜。」被問到現在感情狀態，他俏皮說：「周遭朋友不是結婚生子，就是官宣成功，我還在尋尋覓覓當中啦！」他也感性說：「很多事沒有速成，對於自己認定的、值得勇往直前的，世事沒有捷徑，就堅持把它走下去吧！」雖然尚未開花結果，他也表示藉由新歌〈捨近求遠〉把濃濃的情感投注在裡面。「感情這種東西也是要天時地利人和，常常三者缺一就不成，但……你們就儘管嘲笑我吧！我無所謂，我很願意為愛捨近求遠，為愛付出一切，尋找那最終的真愛。」

汪東城〈捨近求遠〉是他與郭雪芙主演八大偶像劇《因為我喜歡你》片尾曲，他在劇中飾演的霸氣CEO方至勝，遇上郭雪芙飾演的奧運夢跆拳道女選手，從冤家一路進階戀人的愛情故事，中間穿插數段「美人救英雄」的橋段，令人莞爾。此劇探討相戀並非單向「誰守護誰」，而是雙向付出「誰守護誰更多」。汪東城表示，在詮釋〈捨近求遠〉時，「一聽到這首歌就很有感覺，在唱的時候更有感覺！」他說：「〈捨近求遠〉簡直就是為男主角量身打造的歌，很適合方至勝的心境。」

此曲由許晉嘉作詞作曲，〈小幸運〉編曲人JerryC和賈維斯共同編曲，汪東出道以來，極少演繹這麼「慢」的作品，在錄音時，他鞭策自己，即便製作人都過關了，但他還自動要求再唱一遍又一遍，總共錄了一天一夜才「放過」自己，事後他笑說：「我好像又把《因為我喜歡你》從頭再演一遍！」

汪東城睽違3年推出新歌〈捨近求遠〉。（WAVES漫潮 提供）

汪東城睽違3年推出新歌〈捨近求遠〉。（WAVES漫潮 提供）

(中時 )