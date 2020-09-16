六角亭公廁外觀以鐵砧山櫻花美景及在地特色產業自行車為主題。（台中市觀光旅遊局提供／王文吉台中傳真）

大甲鐵砧山劍井旁六角亭公廁整修完成，打造共融友善的如廁環境。（台中市觀光旅遊局提供／王文吉台中傳真）

大甲鐵砧山劍井旁六角亭公廁變身熱門打卡景點。（台中市觀光旅遊局提供／王文吉台中傳真）

台中市政府推動風景區環境優化，向環保署爭取經費，整修完成大甲鐵砧山劍井旁六角亭公廁。觀光旅遊局表示，此次整修以人本為設計概念，打造共融友善的如廁環境，除內部設備整修，外部也跳脫公廁刻板印象，改走浪漫風，吸引遊客打卡拍照，意外成為熱門景點。

觀旅局長林筱淇指出，市長盧秀燕相當重視民眾生活方便，尤其是公廁部分，指示除做好基本清潔衛生管理外，亦應針對老舊公廁進行改善，市府自2019年陸續完成大坑1號、5號步道、觀音亭及大甲鐵砧山國姓廟等4座公廁改善，並新建大坑9-1號步道公廁，民眾反應佳。

林筱淇表示，此次六角亭公廁整修，老舊設備及管線全部更新，並加強照明及通風設備，且特別增設親子廁所，部分蹲式馬桶改建為坐式馬桶，讓長者使用更加便利；外觀以鐵砧山櫻花美景及自行車為主題，並與日式木造風格相搭配，營造出異國浪漫風。

此外，劍井地區預計11月初封閉整修，且鐵砧山近來新增3座超Q互動式模型屋，已在網路掀起討論熱潮，中秋節與國慶日連假行程推薦納入大甲鐵砧山，趕在劍井封閉前來趟歷史巡禮，再搭配大甲、大安及大坑三大風景區好玩的景點與米其林美食，很適合2天1夜輕旅行。

(中時 )