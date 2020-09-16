麗寶國際賽車場首度開放麗寶G2大賽道供鄉親夜跑。（麗寶國際賽車場提供／陳淑娥台中傳真）

在賽道跑步，好酷！台中麗寶國際賽車場別出心裁，首度開放麗寶G2大賽道，號召后里鄉親今天一起來夜跑。麗寶國際賽車場表示，G2賽道全長3.5公里，以孫子兵法命名，分別為風火雷三區，共有23個彎道，火賽道高低差達5層樓高，在全台最高規國際賽道上跑步極具新鮮感。

麗寶國際賽車場號召后里區居民動起來，9月16日、10月14日、12月9日晚上7點起一起來賽道運動！麗寶國際賽車場指出，場內G2賽道全長3.5公里，以孫子兵法命名，分別為風火雷三區，共有23個彎道，除了有平坦之賽道外，火賽道高低差達5層樓高。

參加者行經T12彎的下坡路段時，還可看到后里街景絕美夜景，盡收眼底，別有一番風情；T16彎至T22彎為連續S型的上坡路段，賽道挑戰性高，考驗追求速度之參加者配速技巧與穩定性。

麗寶國際賽車場也提醒參加者，安全至上，即便在封閉型之場域，跑步前還是要謹記做好暖身運動，才能跑得盡興又安全。

麗寶國際賽車場採多元化經營，積極打造全台最具魅力的賽車運動園區，位於G2賽道還有全新落成T11、T12賽車主題旅店，近半數房間皆能俯視賽道，讓房客也能近距離感受熱力四射的賽道運動，特別受到車友、運動愛好者親睞。

話題性十足的賽車場，除了本次舉行后里鄉親星光夜跑活動外，攜手市府運動局共同打造自由車國手移地培訓基地，也曾舉辦過演唱會、電影拍攝、亞太平衡車比賽等，多元化之經營模式拉近賽車場與民眾的距離。

(中時 )