北市中山北路二段59巷內某民宅地下室13日晚間因在拍MV，長時間啟動內燃機、發電機，導致現場11名勞工（7男4女）一氧化碳中毒頭暈不適送醫，所幸意識均清楚，勞檢處表示，拍MV的創意公司未依規定以機械通風設備換氣，依違反職業安全衛生設施規則論處。

勞檢處表示，當日晚間接獲通報後，立即派員前往實施檢查，初步研判，事發原因是創意公司在通風不良的地下室內，自上午10時30分長時間拍攝MV，並啟動內燃機發電機，排出含一氧化碳的廢氣，北市消防局於晚間7時55分接獲通報前往救援時，測得當時現場一氧化碳濃度達100ppm，已超過容許濃度35ppm的規定。

勞檢處到場發現，創意公司使勞工在地下室自然換氣不充分的場所工作，使用具有內燃機的機械，排出廢氣危害勞工；對勞工的工作場所未使空氣充分流通，未依規定以機械通風設備換氣，調節新鮮空氣、溫度及降低有害物濃度；及現場使用電氣設備未符國家標準；分別違反職業安全衛生設施規則第295條、第312條及第239條規定。

勞動局長陳信瑜呼籲，雇主對於勞工在坑內、深井、沉箱、儲槽、隧道、船艙或其他自然換氣不充分的場所工作，除設有效的換氣設施，不得使用具有內燃機的機械，以免排出的廢氣危害勞工，事業單位千萬不要因一時的輕忽造成災害。

(中時 )