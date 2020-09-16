距離大陸「十一黃金周」還有兩周的時間，無論線上或線下旅遊機構都在積極籌備可能是今年最火爆的一個旅遊時段。但業內人士觀察「今年旅遊業要想恢復往年十一的盛況，基本是不現實的」。而今年旅遊目的地的冷熱不均更為明顯，同時在出境遊幾乎「熄火」之下，凸顯的是短線遊、省內遊的熱度較往年明顯上升。

據飛豬數據顯示，今年大陸國慶本地游和周邊遊的年增率超過50％，同期增幅首次超過長線遊。因此上海、杭州和北京成為最熱門的入住城市，排在第4至第10位的城市分別為成都、廣州、深圳、南京、西安、重慶和長沙。

根據《21世紀經濟報導》引述攜程表示，今年黃金周將有幾大旅遊熱點目的地，首先目的地包括海南、雲南、四川、陝西等旅遊大省和大陸著名旅遊城市；西藏、青海、貴州、新疆等西部線路將成為人氣目的地的第二梯隊；第三梯隊的則主要分佈在沿海城市和低線城市，以自由行、自駕游遊客為主。

另據大陸文旅部之前發佈數據，2019年大陸國慶假期7天全國共接待國內遊客7.82億人次，年增率為7.81％；實現國內旅遊收入6497.1億元人民幣、年增8.47％。

(旺報 )