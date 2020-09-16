日本16日召開臨時國會，自民黨新總裁（黨魁）菅義偉在首相指名選舉中，眾議員462票中獲得314票，參議員240票中獲得142票，高票當選為日本第99代首相。菅義偉將在官邸進行組閣，經皇居舉行首相任命儀式，閣僚認證儀式後，菅內閣正式上路。

新內閣閣員名單已出爐，菅義偉內閣為求政權的穩定，繼承安倍政權，延用許多前朝重臣。官房長官則由厚生勞動大臣、竹下派的加藤勝信接任，加藤曾任菅義偉的官房副長官。

菅內閣名單中留任的有，副首相兼財務大臣麻生太郎；官房副長官杉田和博、外務大臣茂木敏充（竹下派）、國土交通大臣赤羽一嘉（聯合執政的公明黨）、奧運大臣橋本聖子（細田派）、環境大臣小泉進次郎、經濟再生大臣西村康稔、經濟產業大臣梶山弘志、文部科學大臣萩生田光一。

轉任的有防衛大臣河野太郎轉任行政改革大臣、國家公安委員長武田良太轉任總務大臣。再度入閣的有，石破派的前厚勞大臣田村憲久出任厚勞大臣；岸田派的前科技大臣平井卓也出任數位大臣；前法務大臣、岸田派的上川陽子將擔任法務大臣；前國家公安委員長小此木八郎出任國家公安委員長。

新入閣的有，防衛大臣是安倍的胞弟、前外務副大臣岸信夫；麻生派的前環境副大臣井上信治出任2025年大阪關西萬博大臣；二階派的前內閣府副大臣平澤勝榮出任復興大臣；石原派的眾議員、前總務副大臣坂本哲志出任1億總活躍擔當大臣；細田派的參議員野上浩太郎出任農林水產大臣。

(中時新聞網)