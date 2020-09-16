新黨黨主席吳成典16日上午抵達桃園機場辦理登機手續，準備搭乘廈門航空班機前往大陸廈門，參加19日舉行的第12屆海峽論壇。（陳麒全攝）

新黨黨主席吳成典16日上午抵達桃園機場辦理登機手續，準備搭乘廈門航空班機前往大陸廈門，參加19日舉行的第12屆海峽論壇。（陳麒全攝）

第12屆海峽論壇即將在大陸廈門舉行，新黨黨主席吳成典率員一行3人，16日中午搭乘廈門航空班機，前往廈門與會。在出關前吳成典表示，兩岸局勢緊張，各方面的交流都是正面且有必要，參加海峽論壇是代表台灣2300萬同胞，跟大陸14億同胞在同一個舞台裡來面對。對於中國國民黨取消代表團，吳成典說「很驚訝」。

新黨黨主席吳成典16日上午抵達桃園機場辦理登機手續，準備搭乘廈門航空班機前往大陸廈門，參加19日舉行的第12屆海峽論壇。他在出關前接受媒體訪問時表示，這次他與副主席及全國委員會委員3人，代表新黨前往參加海峽論壇，他個人覺得對兩岸來講，是一個很正面、很有價值意義的交流。

他說，海峽論壇已經辦了12屆，他從前幾屆開始都參加，後來新黨團隊大概都由郁慕明主席帶領；今年新黨換屆，很期待在海峽論壇裡跟大陸鄉親，還有一些領導見見面，大家交換意見。

針對國民黨代表團臨時決定取消前往參加海峽論壇，吳成典說「這個我很驚訝」。他表示，雖然央視頻的報導當然會讓王金平覺得不好受，國民黨也覺得「怎麼會這麼突兀」，但這樣的決定（取消與會）是「因小失大」，現在兩岸局勢緊張，各方面的交流都是正面且有必要，如果各黨派都能參加、交流，相信對兩岸和平、和解有幫助。

同機也去與會的親民黨黨務顧問黎建南表示，這次是主席宋楚瑜派他代表出席，此行不是去求和，是兩岸同胞共同研究怎樣找到和平的路，因為雙方了解不夠，這時更需要增進了解。宋楚瑜覺得現在兩岸需要翻譯官，「增進了解，避免誤解、不要造成誤判，形成兩岸的遺憾，就是我們要去的原則。」

(中時 )