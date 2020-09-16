藝人黃鴻升「小鬼」今（16）日驚傳在台北市北投區三合一街過世，被發現時遺體已僵硬，死因仍待釐清。消息傳出後各界譁然，網友紛喊不敢相信，小鬼14日在IG貼出棚拍的側拍照片，也是他最後一篇PO文，僅留下3字「扛得住」，而柯有倫也在臉書PO出當天合照。

小鬼逝世消息來得突然，臉書、IG瞬間湧入大批粉絲，表示「拜託不要」「新聞我不信」「不是真的吧」。藝人愛紗也留言「我不要」，Janet則說「不會吧。不是真的吧！」

柯有倫14日在臉書PO出與小鬼、竇智孔及其他人的大合照，寫下「用積極的心態，去度過艱難，迎來好事的發生」，並標註「#扛得住 #兄弟」。

底下網友留言表示，「我希望每個人都能從這種糟糕的情況中找到快樂。與朋友一起快樂，與家人一起快樂，小事發現快樂」「現在這個社會不知道怎麼了。還好有你，帶給我們滿滿的正能力」，豈料今日卻驚傳小鬼身亡。

(中時新聞網)