國民黨台中市黨部歡迎各大民間社團、團體或黨籍民意代表來接洽，本空間將以公共議題為主。（盧金足攝）

國民黨台中市黨部在主委林敏霖上任後，打造開放黨部進行空間活化，邁出第一步藉由黨部外牆空間關心中部公共議題，掛上「祝賀台中捷運即將通車」以及「反對蔡政府開放瘦肉精美豬進口，殘害台灣人的健康，踐踏本土豬農的權益」。林敏霖說，國民黨主席江啟臣上任後，希望地方黨部展現新氣象，外牆新看板僅只是大家看到的第一步，正盤點各區黨部空間，務必要在有限的經費之下，做最有效的利用，不僅在外觀也要內造努力前進。

國民黨台中市黨部近日換新裝，林敏霖期待黨部外牆的活化計畫，歡迎各大民間社團、團體或黨籍民意代表來接洽，本空間將以公共議題為主。

第一波懸掛上在地交通議題，在台中捷運初驗通過，烏日鄉親祝賀文，烏日區有四個捷運站經過，分別是高鐵台中站、烏日站、九德站、九張犁站，將提供烏日民眾進入市區的交通新選項。

再者是大安豬農聯名掛看板，針對瘦肉精美豬即將於明年初開放進口議題發聲，執政黨粗暴地開放瘦肉精豬肉進口，相關準備工作、配套措施皆未完善，對於豬農產生莫大的影響，更對民眾造成可能的傷害。

未來台中市黨部也會在針對外牆、內部空間設計在做進一步改造，然而因為相關經費有限，同時也需要符合相關法規。

林敏霖表示，任何的困難都會一一克服，期待黨部能讓人更容易親近，讓這裡成為在地議題的發想地，也能為中部人爭取更好的權益。

(中時 )