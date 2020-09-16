【現場直播】「小鬼」黃鴻升驚傳過世 住家現場最新畫面 ｜2020.09.16

「小鬼」黃鴻升今（16日）傳出在北投家中過世，享年36歲，經紀人已證實此噩耗，黃鴻升昨下午才在IG限時動態曬狗狗影片，而他3天前才在IG發文曬工作花絮照，並寫下：「#扛得住」，未料今卻傳出死訊，讓各界都很震驚。

黃鴻升昨下午才在IG限時動態曬狗狗影片。（圖／取材自黃鴻升Instagram）

黃鴻升今早被爸爸發現在北投住處，黃鴻升已明顯死亡，出現屍斑、身體僵硬，初步研判已經死亡一段時間，至於詳細死因，將交由檢察官相驗，而經紀人稍早悲痛證實此噩耗，之後會視情況公布死因。

小鬼生前未有異狀，尤其他昨天下午才在IG限時動態曬狗狗影片，而黃鴻升3天前才在發文曬工作花絮照，並寫下：「#扛得住」，未料今上午卻被發現陳屍住處，猝逝消息震驚各界。

36歲的黃鴻升在2002年以男子團體「丸子」闖出名號，之後單飛發展，黃鴻升影、歌、視三棲，是全方位藝人，他近期以主持《綜藝玩很大》再創演藝事業巔峰，黃鴻升日前還在網上感嘆節目沒入圍金鐘：「謝謝大家的關心，雖然這次與獎項無緣但這季的玩很大更強大了，Kid歸隊」，還說「每趟旅程 我都覺得珍貴」，如今卻傳出噩耗，令粉絲不勝唏噓。

(中時新聞網)