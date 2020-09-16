鬼門關！ 「王爺」示警4生肖 21:30後別出門

鬼月最後1天，台南市北區普濟殿池王爺降旨「狗、豬、兔、馬」4生肖晚間9時後避免出門，訊息傳至廟方臉書，迅速累積近6000筆分享，總幹事洪忠義表示，這是廟方每年例行性提醒蒼生保平安，提供信徒注意。

台南市北區普濟殿有350年以上歷史，供奉池府王爺，每年農曆年的普濟燈會是府城觀光重頭戲，16日鬼門關這天，廟方一則王爺降旨提醒，再讓廟方火紅起來。

廟方表示，過去王爺神明透過洪忠義傳達旨意，都指在手機內的聊天群組分享，今年仍例行性向神明詢問鬼門關注意事項，卻是首次傳上普濟殿臉書，立刻有不少年輕信徒分享訊息。

洪忠義每天晚上6時30分都在廟內接受民眾問事，已有13年之久，15日晚間他與池王爺「溝通」後，傳達鬼月最後1天晚間9時之後，「狗、豬、兔、馬」4個生肖民眾避免外出。甚至整個農曆8月運勢比較差，仍要注意。

洪忠義解釋，生肖屬狗的人易犯口舌是非、屬豬者會有水官（即與水有關的災難）、屬兔者會有感情事端，例如桃花劫、屬馬者則有車官，例如車禍。他解釋，神明旨意出於好意，提醒民眾小心。

普濟殿池王爺訊息遭網友大量分享提醒，迅速達近6000筆，2000多則留言，正值鬼門關日，不少網友留言提問如果工作怎辦，廟方也回答「身上戴個平安符」。

(中時 )