交通部觀光局為表揚對觀光產業發展具貢獻的觀光產業與團體，以及服務成績優良的觀光產業從業人員、導遊與領隊，即日起至10月底受理「110年優良觀光產業及從業人員表揚甄選」報名，歡迎所有對觀光產業發展辛勤付出的績優團體及從業人員踴躍報名參加。

觀光產業向來為為台灣重點發展指標之一，行政院更將「觀光」定位為除外交、經貿以外的推廣台灣第三管道。雖然今年受新冠肺炎疫情衝擊，觀光業面臨前所未見的挑戰，但產業及從業人員仍以人才培育、轉型拓源、創新作為等積極因應，蓄勢迎接後疫情時代新契機。

觀光局表示，為表達對觀光產業、團體及從業人員的肯定及鼓勵，今年仍依往例舉辦優良觀光產業及其從業人員表揚甄選，即日起至10月31日接受自行報名及推薦。為使觀光產業及從業人員更暸解甄選活動，將安排在北、中、南、東區召開4場說明會。

觀光局指出，只要是觀光旅館業、旅館業、旅行業、觀光遊樂業、民宿、導遊及領隊等相關從業人員，服務觀光產業逾3年、且近3年未受觀光主管機關罰鍰或停止執業者，均可自行或接受推薦報名，另外也開放對觀光產業的熱心事業團體或個人參加。

為鼓勵觀光產業及從業人員踴躍報名，觀光局特別舉辦報名抽獎活動，報名就有機會獲得iPhone手機和超商禮券。9月底前完成報名可獲得3次抽獎機會，10月16日前報名可獲得2次抽獎機會，越早報名中獎機率越高。

(時報資訊)