南投縣仁愛鄉武界壩日前發生閘門異常放水、造成露營民眾4死悲劇，交通部觀光局提醒，民眾從事露營活動應注意6項安全叮嚀，並先上「露營專區」網站查詢露營場是否合法，露營場經營業者亦應訂定相關應變、救護、疏散及投保資訊，保障民眾出遊安全與消費權益。

觀光局指出，露營場因涉及土地使用或開發有多元主管機關及法令，為查緝非法開發山坡地、農牧用地、林業用地破壞表土等非法經營行為，已函請各相關主管機關及各縣市政府落實執法、強化露營安全管理及國土保護，每月回報非法露營場經營者的查處及輔導情形。

為使民眾出遊前能分辨露營場地合法性，觀光局已在2018年建立「露營專區」資訊平台，提供民眾查詢露營區合法與否相關資訊。民眾可依露營區名稱、所在縣市、公有合法、國家風景區、國家公園等條件查詢，以維護露營活動安全及民眾自身權益。

觀光局提醒，山坡地、河川地易因氣候因素發生土石崩坍、溪水暴漲等危機，民眾露營前應先上「露營專區」網站查詢露營場是否合法，而露營場經營業者，亦須訂定緊急應變、緊急救護及遊客疏散計畫、明白揭示投保公共意外責任險資訊及收退費機制等資訊。

觀光局提醒民眾從事露營活動，應注意充分的行前規畫與準備、選擇合法的露營場地，避免進入危險地區或溪谷、水域，提高警覺注意安全，在無人經營場域露營尤應注意有無禁止或限制公告或警示，同時不帶走也不留下任何東西，才能「開心遊，平安歸」。

(時報資訊)