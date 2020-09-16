「大西洋月刊」則認為，提名川普獲得諾貝爾和平獎異常荒謬，且和平獎比其他獎項更為主觀，得主成就實際上參差不齊，是該先停頒了。（示意圖／達志影像）

美國總統川普因促成以色列和阿拉伯聯合大公國關係正常化，又促成科索沃與塞爾維亞和解，9月先後獲得挪威議員與瑞典議員提名參加諾貝爾和平獎。不過，先前曾剛批川普視陣亡美軍是魯蛇的「大西洋月刊」則認為，提名川普獲得諾貝爾和平獎異常荒謬，且和平獎比其他獎項更為主觀，得主成就實際上參差不齊，是該先停頒了。

報導指出，特約撰稿人伍德（Graeme Wood）在文章中表示，對於外界質疑提名川普，出於右翼進步黨的林吉加德（Christian Tybring-Gjedde）表示，「你能想像有哪一個人為和平付出更多的人嗎」，稱川普讓以色列與阿聯建交的成就，代表以色列與阿拉伯世界國家能夠和平相處，「這如同當年柏林圍牆倒塌」。

不過文章指出，如果川普贏得諾貝爾獎，將是第4個與以色列和其鄰國有關而獲得的獎項，「這讓以色列與阿拉伯世界的調停者，比起在120年歷史中獲獎3次的『紅十字會』更容易獲得諾貝爾委員會的青睞」。他並指出，實際上諾貝爾委員會過去曾19次拒絕提名和平獎，而不授予和平獎才是諾獎委員會應該恢復的傳統，也許應該永久持續下去。

文章分析，歷年來獲得諾貝爾和平獎的成就實際上參差不齊，獲獎理由也五花八門，諾貝爾和平獎委員會應該花很長一段時間考慮「和平」獎項緣由是否讓獲獎緣由邏輯一致並值得認可，別讓「和平一度有機會，但都被搞砸了」；而在上百位和平獎提名者中，川普的提名正說明了這一切。

文章表示，林吉加德提名川普獲得和平獎是十分荒謬的。雖然林吉加德認為他有能力以實際角度，並讓所有層級的人參與對話，「符合和平獎中『鼓勵和平會議』，但實際上在和平會議中對話的人哪一個不是和平的呢」？

文章認為，雖然以色列與阿聯和平建交對中東地區是好事，但是以色列與君主制的波灣小國阿聯之間的協議，並不代表以色列與阿聯人民之間達成和平，更枉論因此認定以色列會改善與巴勒斯坦之間的關係。而川普的外交手段，就是採取對極權政府奉承姿態，確保他們權力後，換取他們笑容以及房地產開發，且和平並非由富豪與「精神變態者」（暗指川普）之間基於個人關係而達成的協議。

該文最後指出，相較於文學、經濟以及醫學等獎項，諾貝爾獎和平獎提名更為主觀且標準前後不一情況太嚴重，獲獎者有時並未確切推動和平。諾貝爾和平獎寧可頒給如「紅十字會」或「無邊界醫生」等國際慈善組織，或者先暫停頒發和平獎，待改善提名理由並符合當代情況後，再恢復頒獎。

(中時新聞網)