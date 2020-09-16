法務部日前公告《科技偵查法》草案，賦予檢警調可針對通訊軟體進行監聽聲音，甚至監看文字，遭質疑侵犯人民隱私權、言論自由。對此，民眾黨立委賴香伶今表態反對該草案，賴香伶表示，法務部僅公告5天，比起美豬開放進口公告7天還短，該法涉及人民權利應審慎面對，不該急於公告就啟動修法程序，呼籲行政院通令各部會，應遵守公告60天的規定，不能坐視不管，放縱各部會為所欲為。

賴香伶指出，根據該草案內容，明訂本刑3年以上貪汙、吸毒等經濟罪犯，檢警調若要偵查掌握犯罪事證，可針對監控對象手機植入木馬程式，進行監聽、監看文字等，當事人的社群軟體、個資等資料恐都將會外洩，若草案內容沒有訂得夠嚴謹確實會讓民眾產生疑慮。

賴香伶認為，法務部若要強化科技偵查，應該先針對現有執行狀況及偵查遇到的問題能否提升進行可能性評估，若無法提升需另起新法，也應該對國家調查機關使用時機進行內控把關機制，先提出法案影響評估、社會影響評估，說明修法原因及方向，而非貿然公告就要推動修法。

此外，法務部僅公告《科技偵查法》草案5天，違背行政院2017函示公告期要60天，賴香伶說，民進蒐集是修法的重要過程，近期行政機關公告天數越來越短，日前衛福部公告美豬進口僅7天，這次法務部只公告5天，是否代表各部會已經無視行政院當初的函示。

賴香伶說，各部會公告期縮短，罔顧民意，且程序不夠完備嚴謹，行政院當然有責任，呼籲行政院再通令各部會，應遵守公告天數60天，這件事情行政院要有所回應民意。

(中時 )