今年台南文旦已銷售9成，柚中「紅寶石」台南紅柚緊接著上市，台南市長黃偉哲16日化身一日農夫，前往麻豆果樹產銷班12班農友施永清的紅柚園採果，現場品嘗香甜多汁紅柚，黃偉哲表示，台南紅柚種植面積只有上百公頃，產量不多，要買的民眾要趁快。

黃偉哲表示，台南紅柚的種植面積大概只有文旦的十分之一，所以相當珍貴，紅柚非常好吃且富含營養價值，是這幾年來市府跟麻豆農會全力推動具有高經濟價值的果品，今年配合柚香券相信會帶動一波買氣，由於紅柚物以稀為貴，歡迎大家盡早購買品嘗，保證會一試成主顧。

台南市長黃偉哲（左）品嘗香甜多汁紅柚。（劉秀芬攝）

台南紅柚農施永清以富含高有機質的發酵液施肥，促使他的紅柚果實飽滿豐碩。（劉秀芬攝）

台南市農業局表示，麻豆是台南紅柚主要產區，栽培歷史超過40年。紅柚每年大約在秋分節氣前後採收，今年因為雙潤年，因此也提早於中秋前上市。

農友施永清原為專業養豬戶，經營約2000頭豬的畜牧場，因為住家附近土質適合種紅柚，他1997年也開始種植紅柚，將畜牧場的廢水經過固液分離、厭氧發酵與好氧處理後，再用槽車載運灌溉農地，不僅減少施用化學肥料，並因畜牧廢水富含高有機質，促使他的紅柚果實飽滿豐碩。

台南紅柚種植面積只有上百公頃，現正值採收期，要買的民眾要趁快。（劉秀芬攝）

施永清説，選紅柚不用看樹齡，表皮油胞愈粗愈好，鮮採的紅柚跟辭水的紅柚各有風味，都很好吃。農友表示，紅柚種植較文旦費工，需加一道套袋工程，採收時也要看是否成熟，再分批採收，要花費的時間與人力較多，今年收成量與去年差不多，每台斤價格約100元至110元。

如何選購紅柚？農業局提示三個要領，1.外觀及色澤：果皮粗糙油胞分布均勻，色澤呈淡黃色。2.形狀：果形應挑選洋梨形狀。3.重量：果實要有沉重感，代表果肉發育充實，果肉含水分較多，果實重量約1-2公斤左右最佳。

(中時 )