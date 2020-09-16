高雄Q3土地標售紅不讓，除了揮出全壘打的12標14筆，都脫標，更有建商加價1.8億搶地，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐16日表示，今年整體自住買氣回溫，建商才會更瘋狂獵地，累計高雄今年前三季抵費地標售總額，工累計已達45億元。

張旭嵐指出，今年整體自住買氣回溫，建商更瘋狂獵地，高雄今年前二季標售成績亮眼，分別標出17億元和15億元，加上16日標脫金額13.6億元，高雄市政府今年前三季抵費地標售累計45億元。

她說，此次標售土地中，岡山87期重劃區，信義段千坪建地爆大熱門，16封標單搶標，主要因為該地面積大，且雙面臨路、格局方正，可謂是岡山最精華地段，因此土地以51.8萬元脫標，成為同地段地王。

張旭嵐表示，16日的土地標售最搶手的第８標岡山信義段千坪土地，由隆大建設以總標5.2億元，每坪51.8萬元搶標成功，得標總價超出底價1.8億元，溢價率高達56.78％，是此次最高標脫總價、以及最高溢價率者，另一筆的高雄大學特區藍田西段商三建地，溢價7千餘萬元，以每坪46.9萬元脫標，溢價率達56.24％，為此次溢價率次高者。

台灣房屋岡山7+1加盟店長林建豪說，隆大營建得標的信義段土地，是岡山新都心相當漂亮的一塊精華地，面臨鵬程路及鵬程東一路，距離國一岡山交流道僅約5分車程，加上位於捷運南岡山站、與即將延伸開通的岡山站中間，雙捷共構交通十分便利。

他表示，該基地不僅鄰近岡山文化中心、兆湘國小，周邊還有建設中的達麗購物百貨、高醫岡山醫院等大型開發案，絕佳的地理位置及商圈機能，才會吸引許多投資人競標，目前周邊2到3房新大樓建案，單價行情約20萬元左右，如今高價脫標，未來推案將再創高價。

而同樣受矚目的，還有425坪藍田西段土地，位於高雄大學區段徵收區，林建豪指出，該基地鄰近大學正門及藍田公園，屬文教特區，共吸引8位投資人競標，標脫單價46.9萬元，溢價率高達56.24％，相較往年同區段最高標脫單價36.9萬元，漲幅達27％。

林建豪認為，高雄大學特區土地已被投資人插旗滿滿，因此，有土地釋出必受建商高價爭搶，今年8月就有高雄建商以每坪47.5萬元，購得藍田路近益群橋旁約754坪住四土地，創下此特區住宅地新高價，而此塊標售的商三土地容積率高，加上雙面臨路，規劃大樓店面，對建商開發效益來說有一定優勢，周邊2到3房新大樓建案，單價約18萬元左右，雖然沒有捷運繞行，但整體生活機能已從楠梓右昌延伸到大學區，商圈機能發展已逐步進入成熟期。

(工商 )