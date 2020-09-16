WTO專家小組裁定美國對中課301關稅違法，經濟部部長王美花表示，這樣的判決是在意料之中，「這判決對未來會有很大的影響」，站在美方立場，相信美方一定會上訴，一定會認為WTO不從頭追究，只關注課徵關稅，這一點美方一定不能接受。

美國擴大封鎖華為禁令正式生效，王美花指出，因為事前有緩衝期，產業界都有相對的因應；至於後續影響，她認為台灣半導體產業做得好、技術好，就有辦法可以吸引到好的客戶。

另外，美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）即將訪台主持台美經濟與商業對話。王美花強調，相關行程均由外交部統一說明。至於對話的議題內容，她指出，待相關細節確定後，就會跟大家公布報告，對談會後也會跟大家說明。

王美花說，美國國務院次卿克拉奇來台將是有史以來美方最高層級的來訪，具有實質與象徵意義，代表著台美關係又再往前跨一大步，深化台美之間產業的各方面合作。

(工商 )