啟明學校視障生吃的津津有味。（台中啟明學校提供／陳淑娥台中傳真）

台中太平惜福阿嬤16日料理古早味的米粉，送至台中啟明學校給視障生享用，學生個個吃得津津有味。校長廖連喜表示，阿嬤回饋社會的心令他備受感動，他也勉勵學生若行有餘力且有能力時，可以學習回饋大眾。

「大塊先生美式炸雞」負責人之一陳豪長期投入關懷弱勢團體公益活動，定期有到台中啟明學校關心孩子，除了協助提供孩子所需物資外，也會讓他們有機會嘗到如壽司或雞排等美食料理。

太平惜福阿嬤知道陳豪想到學校現炸雞排給學生午餐加菜時，她想到社會大眾長期給予自己照顧，陸續有新客人用實際行動支持她，於是想要一起盡棉薄之力，提供店內米粉給視障孩子享用。

學生在今日午餐吃到阿嬤古早味米粉，以及香酥軟嫩多汁雞排，個個吃得笑開懷，除了大享口福外，也讓學生感受到阿嬤的愛心料理，讓這份愛，繼續在社會上傳遞下去。

廖連喜指出，太平惜福阿嬤想要回饋社會的心令人感動，誠如平常有機會就勉勵期許學生，除了感念社會大眾照顧外，若行有餘力且有能力時，可以學習回饋社會大眾，這就是用生命在感動生命，且將愛的種子，播灑在孩子的心中。

廖連喜說，因學校為特殊教育學校，學校有相關的語言治療師、物理治療師及職能治療師等，他向王阿嬤表示，若有需要的話，學校可以請相關人員到家裡給予幼孫翔翔一些專業協助。

太平王姓阿嬤因兒子罹癌不知去向，獨自照顧左眼全盲發展遲緩被生母拋棄的幼孫，苦撐賣小吃養活孫，原本生意不是很好，又積欠房租和店租，經臉書粉絲團「光線」於網路上分享阿嬤的故事，還有幾則新聞報導後，吸引許多網友前往捧場消費，讓阿嬤生活稍有起色。

(中時 )