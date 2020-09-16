國民黨歷經高雄市長補選及全代會結束，「國民黨空間重設計」計畫重新積極推動。據悉，由於黨務經費到9月已出現缺口，國民黨已覓妥北市中山區兩棟分屬不同財團的大樓，都可釋出3層樓出租，近日正密集議價，一旦談妥，將擇一儘速搬遷，不僅年租金1千多萬元，比目前八德大樓4600萬年租金約可節省約3千萬元，且兩棟樓都有保全，也可節省一筆保全開銷。

至於搬遷時程，黨務人士表示，主席江啟臣希望「越快越好」，若按照原規劃，政策會、革實院及青年團將搬到杭州南路上的智庫，不過目前與政策會合室辦公室國際事務部，則爭取與黨中央一併搬到「新家」，近期會重啟專案小組研商。

國民黨主席江啟臣3月上任不久，就指示檢討中央黨部空間，且自6月開始尋覓新辦公大樓。江啟臣多次坦言，「以目前國民黨的財力，沒辦法支付這麼高的租金。」

行管會主委邱大展在全代會報告財務狀況也指出，目前中央黨部向中投承租地下1樓到地上5樓，占地3200坪，1年租金高達4600萬元，租金太高，再加上補助地方黨部租金，每年高達7900萬元。儘管各縣市、鄉鎮市區黨部辦公室近期已分別調整，改為與地方民代服務處結合，若仍須承租則由縣市黨部主委或區黨部常委自籌75％租金，黨中央不再全額補助，但國民黨的財務缺口至年底預估仍有8000多萬元。

據悉，國民黨今年的政黨補助款2億3617萬多元、總統選舉補助款1億6566萬多元，加上去年現金餘額3620萬多元，今年有4億3804萬多元的可用資金，但償還2017至2019年間的欠款2億7347萬多元，僅剩下1億6087萬 元。

由於國民黨每月支出需2000多萬元，黨務經費8月底已用罄，傳出9月薪水恐發不出來，江啟臣及黨祕書長李乾龍已在內部「明示」9月起開始要去借錢，預計到明年2月政黨補助款下來，至少得籌1.2億元。

黨務人士說，為了中央黨部搬新家，前後找了十多處地點，部分合適地點的大樓業主，擔心被民進黨政府查水表，拒絕租給國民黨，最後在北市民權路、民生路一帶相中兩棟分屬不同集團的大樓，兩棟樓近期都有公司搬遷，因此各可出租三層樓，雖然樓層並未相連，可分配車位數各僅10個左右，但可使用實坪約400坪，較目前八德大樓使用六層樓共約3200坪「精實」許多，不過年租金連同公設總計約1千多萬元，比目前八德大樓年租金4600萬元便宜許多，而且現有大樓已聘有保全，國民黨不必另花一筆保全費用。

該人士也說，預定的新家地點雖然距立法院、智庫較目前八德大樓略遠，但與八德大樓同樣位在中山區。高層日前已去現場勘查過，對地點頗認同，但希望租金、車位數再與業主洽談；業主雖希望早日出租，但要求簽約前不能曝光，以免橫生枝節。目前黨中央正與兩棟樓的業主分別洽談，近期可望定案。

黨內人士也說，目前向中投承租的六層樓，租約到明年12月；一旦決定搬家，可請中投依據租賃契約按月退還未屆期租金，就怕黨產會故意刁難中投退租金；此外，搬家勞師動眾，明年5月又須辦理黨主席改選事宜，因此必須更審慎，不能影響主席選舉作業。

(中時 )