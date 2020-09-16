百貨週年慶近期陸續開跑，而台隆手創週年慶於9月至12月集結全台11間店，於今(16)日於廣三SOGO店陸續開跑，推出最低五折起、精選組合優惠99元起、買一送一等多種優惠，另於今年週年慶期間，10月1日至12月31日止，結合台鈴工業推消費滿額抽eReadyFun電動機車，憑台隆電子會員消費滿500即有機會抽中價值7萬4980的電動機車。
台隆手創館以「Let’s Pick Our Life Style」為主題，嚴選日本居家按摩、調理、美妝、Hands獨賣商品等，並於週年慶間各店獨家引進日本無添加保養品牌.number47，祭出週慶獨家優惠全系列85折。買一送一商品包括日本馬油卸妝、泡沫洗面乳、薏仁精華洗髮素、護髮素等。
獨家價系列有金箔雙效保濕精華液＋蘆薈保濕潔面乳，原價1305元，現特價980元、原創美妝但心花盛放限定組，原價1790元，現特價兩件2900元，並加贈15ml旅行清潔液等，且消費滿額贈限定「超人氣環保保溫提袋」、「200元台隆抵用券」，讓喜愛日本雜貨的消費者，不出國也能零時差感受日本流行，並趁此機會大補貨。
(中時 )
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