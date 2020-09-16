在權值股台積電大漲2.92％領軍帶動下，台股開盤狂飆逾170點、一度衝上13021.68點，隨後漲幅收斂，在13000點整數大關來回震盪，加上9月期指結算因素，尾盤逐步拉回，最終漲131.11點，成交量2063.28億元，收12976.76點，締造史上最高收盤紀錄。

台股指數舊歷史最高收盤紀錄是12956.11，8月17日締造，時隔1個月又刷新，加上市場對FED(聯準會)政策決議維持鴿派寬鬆立場預期，明、後天可望進一步挑戰7月28日盤中寫下的歷史最高點13031.70。

受惠於蘋果秋季發表會iPad Air 4採用台積電5奈米晶片消息，更加鞏固投資人對台積電先進製程優勢信心，台積電ADR在周二美股大漲6.65%，也反應在台股，開盤後由445元急升至460元，市值一度衝到近12兆。台積電今日走勢與大盤走勢大致符合，也展現台股驅動力霸氣。

蘋果概念顧股受本土、外資法人青睞，昨日摩根士丹利就已將台積電目標價調高至488，統一投顧也指出台積電ADR大漲有助於台股指數挑戰13000關卡。不過統一投顧也提醒，台積電大漲也可能形成排擠效應，造成其他類股轉弱，選股還是應該重於指數。

綜觀今日盤面，晶圓代工、IC設計類股主導電子類股升勢，電子股又近一步帶動大盤走高。各家投顧聚焦的業績類股則包括蘋果供應鏈、遠距受惠股、風力發電、鋼鐵、航運等​。

(中時新聞網)