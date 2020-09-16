KID針對小鬼過世消息發聲了。(取自KID IG)

藝人小鬼黃鴻升今(16日)驚傳在北投家中過世，被發現時已經僵硬，享年36歲，消息曝光後，震驚演藝圈，大批網友也感到相當難過。然而，藝人林柏昇KID與小鬼都是同個綜藝節目的主持人，兩人過去才一起走到合歡山，挑戰登百岳任務，未料今天小鬼死訊，KID感到相當難過，只在Instagram限時動態簡短回應。

黃鴻升突傳身亡，在北投區的住宅被發現遺體，大體已呈屍僵反應，享年36歲，稍早媒體求證經紀人，對方已證實，之後會公開死因。消息曝光後，大批粉絲和網友都相當不捨。

由於小鬼逝世消息來得突然，KID在Instagram限時動態中，用文字簡短表示，「不要問我任何事，拜託了大家」，短短文字令人感到十分心疼。

不少網友也紛紛湧入KID臉書留言打氣，「希望你不要太難過...」、「Kid此時應也在消化情緒」、「KID不要想太多」、「真的，太難接受了」。

其實今年6月，KID和小鬼也合體出遊，一起到龜山島，當時KID也在IG分享照片，並寫下，和小鬼出去玩，沒想到行程意外超好玩，然後偶像也不偶像了喔，因為有露出牙齒，可見兩人好交情。

(中時新聞網)