美國對華為的禁令，無疑為全球半導體產業投下震撼彈，根據國際數據資訊IDC資料顯示，全球半導體產業2019年收入為4,180億美元、年減12％，勤業眾信（Deloitte）指出，今年受疫情與華為禁令影響、全球半導體業市場可能為衰退局勢。

勤業眾信聯合會計師事務所今（16）日發布《亞太四大：半導體市場的崛起》報告並指出，「中美科技冷戰」將使中國大陸加速發展半導體產業，並調整產業結構及制定進口代替策略，連帶影響到全球半導體製造。

另一方面，由於美國許多半導體企業來自中國大陸的營收占大多數，採取貿易制裁也可能影響這些跨國公司的收入。勤業眾信高科技、媒體及電信產業負責人陳明煇會計師表示，2020年第一季末，智慧型手機、雲端運算、網通和記憶體表現出現反彈，而智慧型手機對於半導體產品的需求依舊最大，且部分亞太地區的智慧型手機銷售量開始回升，但消費者行為的變化仍影響今年下半年的消費支出和企業支出。

全球15家最大的半導體企業中，出售至中國大陸的產品銷量甚至超過美國。由於目前全球疫情已逐步趨緩，預計在最壞的情況下，資本支出僅小幅下降，記憶體供應商則可能降幅最大，而漲幅最大的是晶圓代工。陳明煇表示，整體而言，中國大陸受惠於其龐大的內需市場，仍是亞太乃至全球的重要消費市場。

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