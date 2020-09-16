交通部航政司司長葉協隆今（16）日上午在交通部王國材政務次長監交下，升任交通部航港局局長，原郭添貴局長則榮調高雄市政府副秘書長，國內各主要航運公協會代表均到場觀禮。

葉協隆現年52歲，擁有臺大EMBA、交大交通運輸研究所及臺科大營建工程研究所3個碩士學位，歷任交通部航政司港務科長、專門委員、副司長、司長等職務，對航港業務並不陌生，航運業界期待新任葉局長能發揮長才，展現航港新局，打造更優質的海運經營環境。

有關官員指出，航政司長是12職等，航港局是13職等，葉協隆這項派任屬於升遷。

葉局長致詞時表示，感謝林佳龍部長給予機會，能夠為臺灣的航港發展共同努力。臺灣四面環海，海運是我國重要的經濟命脈之一，多年來在各位航運前輩先進的努力下，在全球海運市場佔有一席之地，尤其航港局自101年3月成立以來，在歷任局長及所有同仁的努力下，已經建立完善了的管理體制，在國際評比上屢獲佳績，近期在郭前局長的領導下，更帶動了國內整個郵輪、遊艇的風潮，成果相當豐碩。

針對未來航港局局務推動方向，葉協隆表示，安全是一切業務發展的基礎，客貨運服務則是航港業務的核心。因此，他將在行政院「向海致敬」，以及交通部「人本交通」、「產業興利」等政策指導下，帶領航港局同仁以強化航安、港安為基礎，朝全面優化海運「客」、「貨」服務與環境兩大主軸，加速推動藍色公路十年發展整體規劃，並規劃推動航運產業優化升級方案，希望能在此「航港黃金三角」的發展架構下，務實推動各項局務工作。

在強化航安、港安方面，葉局長表示，將朝「人」（船員）、「船」、「環境」、「應變」四大面向努力，並進一步強化港口危險品之管理，尤其因應離岸風電的發展，將優先推動智慧航安計畫，期能善用科技、整合相關單位資源，建立與國際無縫接軌的管理制度，達到災害預防、有效應變之目標。在優化客運服務方面，將以藍色公路十年發展整體規劃之「航」、「港」、「船」、「遊」四大重點，為2023跳島旅遊年做好準備，期能以旅客之需求與感受全面優化環境與服務，包括各港客運設施，以及離島居民殷切期盼的新臺澎輪、新臺馬輪購建計畫均須加速改善與推動；此外，在後疫情時代，海運觀光應該在國旅市場上扮演更重要的角色，因此遊艇的觀光化、產業化，以及進一步擴大郵輪產業效益，並引進探索型郵輪直靠離島等，將為後續工作重點。

至於優化貨運服務與環境方面，貨運為航運產業之根本業務，過去政府已對航運業提供諸多協助，為進一步協助業者提升國際競爭力，航港局將廣納航運產業界、學術界意見，並蒐集國外標竿做法，規劃提出更具整體性、前瞻性之我國航運產業優化升級方案，以促進我國航運產業永續發展。

葉協隆強調，未來將帶領航港局同仁透過傾聽業界、學界聲音，掌握國際脈動，善用科技、政策工具、外部專業資源，以及跨域(界)合作、協同整合等行動，並鼓勵同仁發揮想像力與執行力，如期如質做好各項工作，以達成「人本航港．海運好行」，以及「優質環境．航運永續」的願景目標，也請外界能多給予航港局指導與支持，讓臺灣的航運航向更美好的未來！

(工商 )