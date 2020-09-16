中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎病例，為菲律賓籍30多歲女性(案500)，因工作於今(2020)年9月13日入境台灣。
指揮中心表示，個案9月13日入境時無症狀，由機場檢疫人員安排採檢後，前往檢疫所集中檢疫，於今日確診，目前住院隔離中，迄今無疑似症狀。
指揮中心指出，衛生單位已掌握個案同班機接觸者共19人，其中10人為前後二排座位旅客，列為居家隔離對象，9人為機組員，因全程有適當防護措施，列為自主健康管理對象。
(中時新聞網)
中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎病例，為菲律賓籍30多歲女性(案500)，因工作於今(2020)年9月13日入境台灣。
指揮中心表示，個案9月13日入境時無症狀，由機場檢疫人員安排採檢後，前往檢疫所集中檢疫，於今日確診，目前住院隔離中，迄今無疑似症狀。
指揮中心指出，衛生單位已掌握個案同班機接觸者共19人，其中10人為前後二排座位旅客，列為居家隔離對象，9人為機組員，因全程有適當防護措施，列為自主健康管理對象。
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