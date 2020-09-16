亞系外資在新出爐的報告中表示，科技類股可以關注iPhone、電動車、PC族群，點名看好聯發科、聯電、鴻海、宏碁等7檔個股。

亞系外資表示，建議可聚焦明年能見度較佳的題材，以及獲利成長題材股，看好iPhone、電動車、PC族群，相對不看好記憶體、數據中心、大陸智慧機產業。台股中點名看好聯電(2303)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、宏碁(2353)、致茂(2360)、上銀(2049)、廣達(2382)等7檔個股，相對不看好的台股個股包含和碩(4938)、可成(2474)、緯創(3231)、聯詠(3034)、京元電(2449)等5檔個股。

亞系外資表示，未來投資布局可轉進明年能見度、獲利成長題材；看好iPhone供應鏈、PC供應鏈、電動車等三大投資主軸，其中iPhone供應鏈，在華為禁令發酵下，iPhone有望推升全球市佔率，PC供應鏈主要受惠疫情帶動居家辦公、遠距教學等趨勢，NB需求旺，Chromebook動能將延續，PC市場表現將優於預期，電動車題材方面，在新款電動車陸續推出下，將有利於明年市佔表現。

(時報資訊)