小鬼黃鴻升驚傳猝逝享年36歲！ 在住處被發現遺體已僵硬

藝人「小鬼」黃鴻升今驚傳家中猝逝，被發現時已呈屍僵狀態，明顯死亡，經紀人稍早證實了小鬼過世消息，稍晚將進一步公布死因，突如其來的悲傷噩耗震驚各界。

據悉，男性友人到訪他位於北投三合街一段住處，發現小鬼倒臥房間，隨即報警，救護人員於11點左右到達現場，遺體已僵硬並出現屍斑，因明顯死亡故未送醫，直接交由警方處理。

小鬼當年以男團「丸子」成員身分於歌壇出道，解散後轉往綜藝、戲劇圈發展，加入《娛樂百分百》跟羅志祥搭檔，默契十足深獲觀眾喜愛，近年除重返歌壇外，也跟吳宗憲、KID一起擔任《綜藝玩很大》主持人，拍攝外景戰線健康活力，再攀事業高峰。

事實上，黃鴻升身材高大健壯、充滿活力，他也確實熱愛戶外運動，18歲時拿到救生員執照，2年後考取游泳教練資格，但此身分罕為人知，而他在2012年做例行健康檢查時，查出家族有腎臟病遺傳病史，多年來悉心注意健康狀況，孰料如今突然離世，讓人感到錯愕與遺憾。

(中時新聞網)