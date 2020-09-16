張峰奇、李亮瑾宣布結婚懷孕喜訊。（摘自臉書）
張峰奇、李亮瑾宣布結婚懷孕喜訊。（摘自臉書）

39歲的八點檔女星李亮瑾與34歲的星二代張峰奇，談了一年多的姊弟戀終於開花結果！她稍早在臉書公布去年已經登記結婚、現已懷孕滿三個月的雙喜臨門喜訊，透露他們每天都沈浸在將要有新生命到來的喜悅！「從開始得知懷孕那一剎那，我感受到了一個男孩成長褪變成一個有肩膀的男人；當我產檢時，在超音波看到寶寶居然在跟我們揮手，我眼淚馬上掉下來⋯這份感動是上天給我們最大的禮物」！

張峰奇也同步在臉書發布喜訊，「兩年前我遇到了亮姐，一年後亮姐成為了張太太，而我晉升為人夫，現在我也將成為人父」，他說這三個月來看著老婆身體一天一天的變化，才知道做媽媽的偉大，最讓我心疼的是懷孕的女人真的很辛苦 ，他也對李亮瑾說「老婆辛苦了，我會一直陪在你身邊渡過所有的一切，未來的日子讓我們手牽手一起走下去，我愛你」。

●李亮瑾臉書全文：

該跟大家分享這喜訊了...

我跟峰奇的人生即將邁入另一個階段，去年我們已經登記結婚了，但因為當時我還在拍on檔戲，為了要專心工作及不被模糊焦點，所以我們直到現在才公開，謝謝峰奇跟家人的體諒

將為人母的我，現在已經懷孕滿三個月了，我們每天都沈浸在將要有新生命到來的喜悅！從開始得知懷孕那一剎那，我感受到了一個男孩成長褪變成一個有肩膀的男人；當我產檢時，在超音波看到寶寶居然在跟我們揮手，我眼淚馬上掉下來...這份感動是上天給我們最大的禮物！

謝謝我的老公每天無微不至的照顧

謝謝我的公公婆婆對我的呵護

更謝謝我那調皮的小姑三不五時的叮嚀

我還要謝謝我現在的經紀人對我貼心保護及設想！還有三立藝能的體諒。接下來的我，會繼續在我所愛的工作崗位打拼！為了我愛的家人努力

現在的我很幸福，真的！

謝謝大家一直來對我們的關心跟祝福！我愛你們⋯⋯

老公..張峰奇..我愛你

●張峰奇臉書全文

兩年前我遇到了亮姐

一年後 亮姐成為了張太太

而我晉升為人夫

現在 我也將成為人父

這三個月來 看著老婆身體一天一天的變化

才知道做媽媽的偉大

雖然新生命的到來是件喜悅的事情

可是最讓我心疼的是

懷孕的女人 真的很辛苦

老婆辛苦了

我會一直陪在你身邊渡過所有的一切

未來的日子讓我們手牽手一起走下去

我愛你

＃謝謝爸爸媽媽對我的養育之恩

＃謝謝可愛的妹妹一直掛念著我們

＃謝謝丈母娘對我的疼愛

＃謝謝乾媽對我們的關心照顧

＃謝謝經紀人對我們的保護

＃養兒方知父母恩

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(中時 )

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