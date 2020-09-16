受到氣候變遷及農村人力短缺等因素影響，白河蓮藕採收期也比往年早。（莊曜聰攝）

台南白河素有蓮鄉之稱，蓮花季期間總吸引許多民眾及攝影愛好者前來賞蓮，近年來面臨氣候、人工難找、產業成本增加等問題，蓮田面積大約維持在300公頃左右，今年蓮田面積增加到300公頃，因氣候變遷，花期改變，蓮藕提前採收，農民開始雇工採挖蓮藕，由於農村缺工問題難解，成本提高，本產蓮藕粉價格每台斤仍在350元至400元左右。

夏季蓮子採收完成後，秋天一到，農民就會把蓮田的水全部放掉，等待土壤乾涸後，出動小山貓等重機械下田挖掘翻土，再以人力撿拾露出的蓮藕，近日來從白河竹子門、玉豐、大排竹，一直到蓮潭以及後壁等地，都能看到類似景象，這些蓮藕沖洗乾淨後再根據大小做分級處理，以往每次作業都需要20到30個工人，但現在農村人力不足，陳姓農民表示，能請到一半的人手就很好了。

據了解，挖土機1天的租金就要7000元，採收蓮藕的工資1天1000元，整理蓮藕1天800元，固定成本一直在增加，有時候還不見得能夠請到工人，但農民也不敢任意漲價，蓮藕粉的價格近年差異不大，每台斤都在350到400元間，利潤越來越薄，民眾要避免買到進口混充藕粉，最好是向在地農會或農民購買。

往年白河區蓮藕採收多半都從9月底開始，一直持續到11月，但近年氣候變化大，影響蓮花花期，開採蓮藕時間也隨之提前，蓮藕採收後必須要以大量的水清洗藕條，避免泥土乾掉不易清洗，放置太久也不新鮮，因此從採藕、洗藕、絞碎到洗粉、曬粉要一氣呵成，所以農民間都會互相聯絡採收時間，但雇工越來越難，因此現在能提早就提早，也是另外一幅農忙景象。

(中時 )