新竹市「國際日」將在本周末登場，現場不僅有集合英國等9個國家、60個攤位，讓遊客體驗最道地的異國文化。（陳育賢攝）

全球疫情延燒，開放國際旅遊仍是遙遙無期，不過，新竹生活節的「國際日」，可讓喜愛異國美食的朋友不用出國就能吃到各國美食！新竹市「國際日」將在本周末登場，現場不僅有集合英國等9個國家、60個攤位，讓遊客體驗最道地的異國文化。

市長林智堅表示，雖然今年大家沒辦法自由自在的出國，但新竹生活節的國際日可以讓大家不用出國就能體驗絕佳的異國氛圍，此次市府找來多位在台外籍人士同歡，要讓大家感受各國朋友的熱情。

主辦人楊錦聰表示，他本身是新竹香山人，因為喜歡音樂，才創辦音樂公司，希望把好聽的音樂帶到全世界，很希望透過生活節的方式，讓新竹人留下幸福美好的回憶。

文化局表示，受到疫情影響，國外藝人來台有所限制，國際日特別找來在台外國藝人、新住民藝術家和跨國的台灣團隊登台表演，演出陣容包括來自非洲幾內亞的SENBE聲唄鼓舞樂團、來自法國和伊朗的Mastaneh樂團、哥倫比亞和巴西的GROOVE STATION、出身於西班牙的Yerko Lorca、美國在台知名藝人杜力、單口爆笑脫口秀Sam Yarbs以及新竹在地團體CGA。

另，國際市集共計有60個攤位，包含多國美食、私房料理、手作創藝、生活文創小物等。此外，國際日也設計親子體驗活動，包括綠動能瑜珈舞蹈教室的拉丁美洲Zumba舞蹈、英國倫敦「氣球老爸」Luke的氣球演出與語言教學。

市府也特別提醒遊客，國際日將在19日、20日下午4點至晚間7點45分舉行，民眾仍要注意防疫，應佩戴口罩。活動詳情請上新竹市文化局網站或臉書搜尋新竹市新鮮事。

(中時 )