金管會15日宣布對新光金控創辦人、新光人壽董事長祭出停職處份，停止執行董事與董事長職務到此屆任期結束，震撼市場，金管會主委黃天牧16日受訪時指出，新壽每隔一段時間投資就會出現令金管會不放心的事，「這決定是必須要作的決定」，也以此案引以為戒，金融機構以後「不容再犯」。

黃天牧先是尊稱吳東進先生經營事業有成，是社會尊敬的企業家，但話鋒一轉，指吳東進在新光人壽的經營上，尤其是在投資方面，卻一直是金管會非常關心的議題，長期一直在關心新壽的投資，「因為他一段時間就會有投資上，讓我們（金管會）覺得顧慮或不放心的一些事情。」

黃天牧強調，這次對新壽的處份是根據2019年跟2020年初金融檢查發現的缺失，裡面展現一些對嚴格公司治理、內控內稽、法遵、乃至風管比較「嚴重的疏失」，「與負責人（即指吳東進）有相當的關聯性」，所以必須要作這個處份。

新壽主要是被金管會金檢時發現，有吳東進與其指定過半人員組成的資產負債管理委員會，凌駕在董事會及投資審議委員會之上，決定新壽投資策略，新壽投資出現年初二天內加碼美國股市新台幣966.6億元，又超出內部設定的風險承受值，之前又出現過拉尾盤以提升新壽淨值，內部人員跟單獲利，及債券賣出又以較高價格買回洗獲利，卻墊高投資成本，損及公司利益等情事。

黃天牧表示，保險公司收納保戶的保費，資金使用雖是獲利的重要工具，但在資金使用的過程中，一定要在茲念茲，牢記保險資金是來自社會大眾、是保戶的錢，要注意公共性，要獲利同時也要注意安全性，尤其是使用資金的決策流程，一定要有可問責機制、可課責性，但在新壽這件事上，「很遺憾沒有看到內控、公司治理真實去執行」。

黃天牧也強調，金管會作任何裁處，無論大小，都有相當制度，從各局根據檢查缺失、法規比對，到內部討論，保險局針對新壽金檢缺失提出裁罰建議，15日上午提到金管會業務會報討論，在此之前也已經過二、三次內部討論，針對處份的尺度、證據論述是否充足，有很多輪的討論與交換意見，就是希望金管會每一個處份都是非常適法與適當。

金管會業務會報15日針對新壽案作最後討論，黃天牧說最後也徵詢各局意見，最後結論就照保險局的提議裁處，這是非常沈重的決定，但也盼以此個案為戒，要求金管會三局在監理各類金融機構時，要注意到這類情事，不容許再發生。

同時黃天牧亦提醒民眾，要與一金融機構往來、作投資時，如何判斷金融機構？金管會做了很多資訊揭露工作，包括財務、業務，最近更強調公司治理與內控，很多透過公司治理評鑑、資訊揭露，都可讓消費者、民眾了解金融機構的良莠，透過新壽的重罰，也讓金融機構知道什麼不可以作，這就是此罰案的社會教化功能。

(工商 )